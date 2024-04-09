مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. رانيا يوسف تتخلى عن أولادها وتهدد بالهجرة

تزداد أحداث مسلسل بقينا اتنين إثارة مع عرض الحلقة 14، إذ تستمر الخلافات على أشدها بين أدهم (الفنان شريف منير) وياسمين (الفنانة رانيا يوسف)، خاصة بعدما تنازلت عن نصيبها في الشركة إلى ابن خالتها زين، بعد أن رأت أدهم مع امرأة أخرى.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

عقب هذه الخلافات قرر أدهم، خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14، أن يبحث لنفسه عن بيت آخر يقيم فيه بمفرده، بعيدا عن خلافاته مع ياسمين، لكن تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم، تارة بسبب الشركة وأخرى بسبب الأبناء، وثالثة بسبب مواقف سابقة.

رانيا يوسف تفاجئ شريف منير

خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14، نشب خلاف جديد بين ياسمين وابنها عاصم وابنتها ريم، لتقرر الأخيرة أن تترك المنزل وتذهب إلى مكان عام تجلس فيه بمفردها لعدة ساعات، فأحست والدتها بالقلق الشديد عليها، وطلبت من أدهم وعاصم البحث عنها، لكنها تظهر بعد بضع ساعات، وتوضح لهم أنها ما غابت إلا لأنها أحست بالاختناق، فحاولت أن تروّح عن نفسها خارج المنزل.

وطلبت ياسمين من أدهم بأن تتحدث معه على انفراد، ثم أخبرته بأنها فشلت في تربية الأبناء، وأنها ترغب في إعطائه إياهم ليتولى مسؤولية تربيتهم، وأنها ستبدأ حياة جديدة بالسفر خارج البلاد.