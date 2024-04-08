مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تبيع نصيبها في الشركة

بعد أن عرضت ياسمين (رانيا يوسف)، على أدهم (شريف منير)، أن تفض الشراكة بينهما في الشركة، رفض الأخير هذا الاقتراح بشكل قاطع، لكن ياسمين لم ترضخ لذلك، وقررت أن تبيع نصيبها دون الرجوع إلى أدهم، وذلك خلال عرض أحداث الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ياسمين تبيع نصيبها في الشركة لـ زين

باعت ياسمين نصيبها في الشركة لابن خالتها زين، حتى تبتز به أدهم، الذي رفض أن يشتري نصيبها أو يبيعها نصيبه، لكن أدهم لم يتمالك أعصابه وذهب إلى ياسمين ووبخها بشدة ثم خرج من عندها غاضبا، ووعدها بأنه لن يسكت على هذا الأمر.

وكانت ياسمين قررت أن تفض الشراكة بينها وبين أدهم، بعد أن رأته مع ندى، عشيقته الجديدة، فدبت الغيرة في عروقها، وقررت أن تبعد أدهم عن حياتها؛ في المنزل والعمل وكل شيء، لكنه لم يتجاوب معها في هذا القرار، وأحب أن يبقي الأمور على ما هي عليه.

الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين.. أدهم يذهب لصديقه

وتستمر أحداث الحلقة 13، ويذهب أدهم إلى صديقه ياسر، لكي يخبره بالأمر، ويطلب منه أن يجد له مخرجا من هذا الأمر، لكن الأخير يلومه بشدة، ويقول إنه هو السبب في جعل ياسمين تصل إلى هذه الدرجة، خاصة عندما رأته ياسمين مع ندى.