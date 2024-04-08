مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. شريف منير يلجأ إلى طبيبه النفسي مرة أخرى

يعيش أدهم «شريف منير» حالة من التخبط، بين مشاعره تجاه طليقه رانيا يوسف «ياسمين» وصديقتة الجديدة «ندى» وسبب هذا التخبط انه كان سعيد جدا في بداية طلاقه من ياسمين بعد زواج 25 سنة، واعتبر أنّه يجب أن يبدأ مرحلة جديدة من حياته، وأن يحقق جميع أحلامه التي فقدها بزواجه من ياسمين، لذا قرر الانطلاق والمرح والتعرف على وجوه جديدة بعيدا عن أصدقائه ومعارفه، وتستمر الأحداث في التغير مع أدهم ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وفي ظل الارتباك العاطفي وعدم الشعور بالاستقرار، يقرر أدهم اللجوء مرة أخرى إلى طبيبه النفسي للحديث معه ضمن أحداث حلقة أمس من مسلسل بقينا اتنين، وطلب تفسيرا لشعوره بالرغبة في العودة إلى ياسمين مرة أخرى، رغم وجود عواطف داخله تجاه ندى صديقته الجديدة، ورغم ذلك لا يعرف أن يأخذ أي خطوة جدية في الاختيارات الموجودة أمامه، وتستمر الأحداث الليلة في مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي.