مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. هل يعود شريف منير لـ رانيا يوسف بعد الطلاق؟

يُعرض اليوم، مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14، ففي الحلقات السابقة سيطر على أدهم «شريف منير» الحيرة والتخبط عقب طلاقه من رانيا يوسف «ياسمين»، إذ يعيش مشاعر مختلطة مع صديقته الجديدة «ندى».

وعلى الرغم من زواجه الذي استمر 25 عامًا، إلا أنه كان سعيدًا في بداية طلاقه من ياسمين، إذ اعتبرها مرحلة جديدة لتحقيق أحلامه التي تلاشت مع الزواج، فقرر خلال مسلسل بقينا اتنين، أنّ يتعرف على أشخاص جدد بعيدًا عن دائرة معارفه، لتتوالى الأحداث خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وخلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13، قرر أدهم اللجوء إلى الطبيب النفسي مرة أخرى، بسبب مشاعره المضطربة تجاه عدة أشخاص، وطلب تفسيرا لشعوره بالرغبة في العودة إلى ياسمين مرة أخرى، وفي نفس الوقت يحمل مشاعر طيبة تجاه ندى صديقته الجديدة، حيث يجعله هذا الأمر في حيرة ولا يعرف أن يأخذ أي خطوة جدية في الاختيارات المتاحة، لتتوالى الأحداث الليلة في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14 على قناة سي بي سي.