مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. رانيا يوسف تفض الشراكة مع شريف منير

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل بقينا اتنين، قرارا مفاجئا من ياسمين «رانيا يوسف» بخصوص الأعمال التي تجمعها مع زوجها السابق أدهم «شريف منير»، وقررت فض الشراكة التي تجمع بينهما في شركة الإعلانات، وخيرته ما بين أن يقوم هو بشراء حصتها من الشركة أو تقوم بشراء حصته، وذلك بعد إنهاء جميع الأمور المالية المتعلقة في الشركة، وهذا ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وشهدت أحداث حلقة الأمس من مسلسل بقينا اتنين، صدمة أدهم بقرار ياسمين بفض شركة الإعلانات التي بينهما وحاول معرفة سبب تغيرها المفاجئ، إذ أن هذه الشركة مازلت تجمع بينهما رغم طلاقهما، إلا أنها أعلنت أنه لا داعي لأي شراكة مستقبلية بينهما، وقد كشفت الأحداث أن قرار ياسمين جاء بعد تأكدها من وجود قصة حب جديدة في حياة أدهم وهي ندى صديقته، وأنها يجب أن تبتعد عنه بشكل نهائي، وتستمر الأحداث الليلة في مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي.