رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وسط تصاعد حدة التوتر.. مناورات رباعية بقيادة واشنطن تثير غضب الصين

كتب:

محمد عزالدين
10:58 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الصين

الصين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وسط تصاعد حدة التوتر.. مناورات رباعية بقيادة واشنطن تثير غضب الصين».

على مدار الأشهر الماضية، شهد بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه توترات تصاعدت حدتها مؤخرا، بعد اشتباكات بين الصين والفلبين، وصلت إلى حد استخدام خراطيم المياه القوية من جانب خفر السواحل الصيني.

وباعتبارها حليفا قويا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها الراسخ بالدفاع عن الفلبين، في مواجهة أي هجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي.

ولمواجهة النفوذ الصيني، أجرت كل من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين واليابان، أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق.

مناورات نشاط التعاون البحري

المناورات أطلق عليها «نشاط التعاون البحري» وجرت على مدار يوم كامل، شاركت فيها سفن بحرية وطائرات في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، بالممر المائي الاستراتيجي. 

اقرأ المزيد:

بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

قمة ثلاثية بين أمريكا والفلبين واليابان لبحث حوادث بحر الصين الجنوبي

بعد تايوان واليابان.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب الصين

استطلاع رأي: 58% من الأمريكيين يرون أن تنامي قوة الصين يهدد مصالحهم

«معلومات الوزراء»: انخفاض حصة الصين من واردات السلع المصنعة الأمريكية إلى 15%

5 حقائق مدهشة عن سور الصين العظيم.. مبنى من الأرز
بقلم محمد عزالدين