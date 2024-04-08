عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وسط تصاعد حدة التوتر.. مناورات رباعية بقيادة واشنطن تثير غضب الصين».

على مدار الأشهر الماضية، شهد بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه توترات تصاعدت حدتها مؤخرا، بعد اشتباكات بين الصين والفلبين، وصلت إلى حد استخدام خراطيم المياه القوية من جانب خفر السواحل الصيني.

وباعتبارها حليفا قويا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها الراسخ بالدفاع عن الفلبين، في مواجهة أي هجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي.

ولمواجهة النفوذ الصيني، أجرت كل من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين واليابان، أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق.

مناورات نشاط التعاون البحري

المناورات أطلق عليها «نشاط التعاون البحري» وجرت على مدار يوم كامل، شاركت فيها سفن بحرية وطائرات في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، بالممر المائي الاستراتيجي.