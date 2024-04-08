مسلسل جودر الحلقة 14.. شهر زاد تتمكن من الحصول على عفو الملك

استمرت شهرزاد «ياسمين رئيس» في تدليل الملك شهريار «ياسر جلال» محاولة استرضاءه بعد أن غضب منها بسبب العرض التمثيلي الذي قدمته له، فأشعره بالإهانة أمام رجال دولته، ولكنها لم تكف عن استعطافه خلال الحلقة 14 من مسلسل جودر.

مسلسل جودر الحلقة 14

ولما لم تجد شهرزاد أي نفع فيما تقوم به لإرضاء ملكها، حكت له حكاية ملك قوي أصابه مرض نفسي أقعده عن الحركة، وقد حار الأطباء في علاجه، ولم يجدوا له مخرجا من أزمته، ولكن طبيبا منهم قرر أن يقوم بطريقة أخرى لعلاجه، فذهب إليه وقال له إنك أصبحت ملكا ضعيفا وعالة على من حولك، ففار الدم في عروق الملك، وركض خلف الطبيب لكي يلحق به فيقطع رقبته، ولكن الطبيب أوقفه وقال له: «ها كيف حالك الآن يا مولاي؟»، وبذلك تمكن الملك من الرجوع إلى حياته الطبيعية مرة أخرى والمشي بكل سهولة.

الملك يصفح عن شهر زاد

وبعد أن روت شهر زاد تلك القصة على أسماع الملك شهريار، تبسم لها وقال إن هذا الطبيب ذكي، لترد عليه بأنها حاولت أن تفعل له كما فعل الطبيب لربما توصلت إلى علاجه من عقدته، ولكنها لم تنجح في خطتها، وهنا صالحها زوجها الملك، وطلب منها أن تعد له طعاما من عمل يدها.