عبدالعزيز مخيون: المخرج إسلام خيري أهم عنصر في مسلسل جودر

قال الفنان عبد العزيز مخيون إن مسلسل «جودر» الذي يُعرض في شهر رمضان عمل مبني على الخيال وقصته مشوقة، مضيفًا: «أهم ما فيه هو إخراج إسلام خيري الرائع والصورة التي قدمها لنا».

وأضاف عبدالعزيز مخيون، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب أن نفخر بأن مصر لديها هذه الإمكانيات الرائعة الآن، فهناك أعمال تتم داخل المعامل والاستوديوهات، حتى تخرج هذه الصورة بشكل رائع يرضي المشاهد».

إسلام خيري مايسترو مسلسل جودر

وتابع: «إسلام خيري هو مايسترو العمل، وهو ابن الصديق الراحل الأديب خيري شلبي وسيكون بارعا في الإخراج مثلما كان والده بارعا في الإخراج ويُتوقع منه أن يقدم الكثير، وأرى أن هذا العمل بطولة إسلام خيري».