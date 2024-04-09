 مسلسل محارب الحلقة 29.. أوراق إدانة حسام الجيوشي تقع في يد حسن الرداد

حاول مجدي النمرود خطف شقيقة محارب بعد أن تسبب له في بعض المشكلات، وعندما رآه صديقه «المصدي»، أبلغ الشرطة بالواقعة، فسارع محارب (حسن الرداد) وأبناء عمومته للهجوم على مجدي النمرود، لأن كان قد اختطف راجح في وقت سابق، فأخبرهم مجدي النمرود أنه اختطف أخته ووضعها في شقة جيهان، وأن الشخص الذي قتل الغفير صاوي، الشاهد الوحيد في مقتل العزازي، هو من أخفى راجح و أعطاه العنوان. جرت هذه الأحداث ضمن الحلقة 29 من مسلسل محارب.

مسلسل محارب الحلقة 29

وتستمر أحداث الحلقة 29، استطاع محارب الاطمئنان على شقيقته، وطلب منه جمال (عابد عنان) أن يذهب لمكان قاتل صاوي، فاتصل محارب بمصدي لكي يتعقب الضابط رشيد مكانه، ويذهب ليعرف من قتل الغفير صاوي، لكنه يجد عنتر يتشاجر وأخبرهم أنه هو من قتل العزازي ومحاميه وصفي، بناءً على طلب من المحامي حسام الجيوشي، ولسوء حظهم تقتحم الشرطة المكان، فتسمع هذا الحديث الذي يعد بمثابة اعتراف منهم على أنفسهم.

محارب يتمكن من الحصول على إدانة حسام الجيوشي

وحصلت (جيهان) على ملف به مستندات تدينها وتدين المحامي حسام الجيوشي، في حادث سرقة شركة زوجها (العزازي)، وأصيبت بالصدمة بعدما عملت أن محارب حصل على نسخة من هذا الملف، في الوقت الذي يتمكن فيه محارب وأبناء عمومته من الهجوم على مجدي النمرود، واستعادة راجح المختطف لديه، فأخبرهم النمرود بأنه اختطف أخته ووضعها في شقة جيهان، وقام بإخفاء منفذ عملية الغفير الشاهد الوحيد في مقتل العزازي.