ملخص الحلقة 29 مسلسل محارب.. حسن الرداد يحصل على مستندات تدين نرمين الفقي

في الحلقات الأولى من مسلسل محارب، قتل رجل الأعمال محمود العزازي والمحامي وصفي النجار الذي تكفل بالدفاع عن رامي نجل العزازي وتبرئته وتسوية اتفاق مع محارب للتنازل عن قضية دهس والدته، وظل القاتل مجهولاً حتى الحلقة الـ29.

ملخص الحلقة 29 مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة 29 مسلسل محارب، تشاجر محارب (حسن الرداد) مع عنتر (حسني شتا)، وعرف منه أن المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) هو من طلب منه قتل العزازي ووصفي النجار والغفيرالصاوي الشاهد الوحيد في مقتل وصفي والعزازي.

ورتب حسام الجيوشي لهذه الجرائم ولفقها لمحارب لتصفية حسابات بينه وبين العزازي، فقبل أن يقتل ألغى التوكيلات لحسام، وتولى المهمة المحامي وصفي، وكان بين حسام وجيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي) معاملات مالية يكسبون من روائها ملايين لا يعلم عنها العزازي أي شيء، لذا قرر التخلص من المحامي وصفي والعزازي.

مستندات تقود جيهان للسجن

وخلال ملخص الحلقة 29 مسلسل محارب، حصلت (جيهان) على ملف به مستندات تدينها وتدين المحامي حسام الجيوشي، في حادث سرقة شركة زوجها (العزازي)، وأصيبت بالصدمة بعدما عملت أن محارب حصل على نسخة من هذا الملف.

وتمكن محارب (حسن الرداد) وأبناء عمه من الهجوم على مجدي النمرود، واستعادة راجح المختطف لديه، فأخبرهم النمرود بأنه اختطف أخته ووضعها في شقة جيهان وقام بإخفاء منفذ عملية الغفير الشاهد الوحيد في مقتل العزازي.