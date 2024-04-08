مسلسل محارب الحلقة 29.. التعرف على قاتل رجل الأعمال محمود العزازي ومحاميه

شهد مسلسل محارب الحلقة 29، أحداثا مهمة؛ إذ طلب المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، من مجدي النمرود، أن يخطف منال، شقيقة عزيز، ويتركها في فيلا جيهان العزازي (نرمين الفقي)، لتتورط في خطفها وتقبض الشرطة عليها.

مسلسل محارب الحلقة 29.. النمرود يحاول خطف شقيقة محارب

وأثناء محاولة مجدي النمرود خطف شقيقة محارب، رأه المصدي (محمود الليثي)، فأبلغ الشرطة بالواقعة، وتمكن محارب (حسن الرداد) وأبناء عمه من الهجوم على مجدي النمرود؛ إذ اختطف راجح في وقت سابق لاستعادته، فأخبرهم أنه اختطف أخته ووضعها في شقة جيهان، وأخفى الشخص الذي قتل الغفير صاوي، الشاهد الوحيد في مقتل العزازي، وحصل منه على العنوان.

معرفة قاتل العزازي والمحامي وصفي

وخلال مسلسل محارب الحلقة 29، اطمئن محارب على شقيقته، وطلب منه جمال (عابد عنان) أن يذهب لمكان قاتل صاوي، فاتصل محارب بمصدي لكي يتعقب الضابط رشيد مكانه، ويذهب ليعرف من قتل الغفير صاوي، لكنه يجد عنتر يتشاجر وأخبرهم أنه هو من قتل العزازي ومحاميه وصفي، بناءً على طلب من المحامي حسام الجيوشي، وفي هذا التوقيت تقتحم الشرطة المكان وتسمع هذا الحديث الذي يعد بمثابة اعتراف.