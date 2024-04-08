مسلسل محارب الحلقة 29.. نهاية محامي رجل الأعمال تقترب

ما زال الصراع محتدما بين محارب ومحامي العزازي، حيث تزداد خصوم الأخير وتدفع به إلى السجن، بعد أن ورط محارب في العديد من القضايا وظل هاربا على أثرها لفترة طويلة، لذا ينتظر الجمهور مسلسل محارب الحلقة 29، الذي يذاع اليوم لمتابعة الأحداث.

وتستمر مريم «منة فضالي» زوجة المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» في كشف حقيقة زوجها، بعد شكوكها أنه السبب في تدمير محارب الذي كان يبحث عن حق والداته التي ماتت دهسا على يد رامي العزازي، بالقانون ومعاقبة الجاني.

مسلسل محارب الحلقة 29

وخلال مسلسل محارب الحلقة السابقة، تأكدت «مريم» أن شكها في محله بعد مقابلة منال شقيقة محارب الذي اتهمت زوجها بتدبير هذه القضايا لسجن محارب لرفضه التنازل عن حق والدته، وتستمر الأحداث والمفاجات الليلة في مسلسل محارب الحلقة 29 على قناة سي بي سي، في تمام الساعة التاسعة مساء.