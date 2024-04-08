مسلسل محارب الحلقة 29.. منة فضالي تتعاون مع الضابط رشيد لكشف زوجها

واصلت مريم «منة فضالي» زوجة المحامي حسام الجيوشي في حلقة مساء أمس من مسلسل محارب البحث عن حقيقة زوجها، خاصة بعدما ازدادت الشكوك حوله أنه السبب في قضايا محارب، وقد جاء يقين مريم بعد مقابلة منال شقيقة محارب الذي اتهمت زوجها بتدبير كل هذه القضايا لسجن محارب لأنه رفض التنازل عن حق أمه لدى رامي العزازي، وتستمر المفاجات الليلة في مسلسل محارب الحلقة 29 على قناة سي بي سي.

مسلسل محارب الحلقة 29

هذا وفي ذات السياق قامت مريم بالاتصال بضابط المباحث رشيد «نور محمود»، الذي يحقق في قضايا محارب، وبالفعل قابلها رشيد في منزل والدتها، وتحدثت معه عن كل شكوكها فأخبرها أن القضية أصبحت متشعبة،بالإضافة إلى ظهور أدلة جديدة، وقبل مغادرة رشيد المنزل وصل زوجها حسام الجيوشي الذي ثار بشدة على مريم وطلب معرفة أسباب وجود الضابط رشيد في المنزل وماذا أخبرته؟، ولكنها رفضت تماما الرد على تساؤلاته، مما جعله يزداد ثورة عليها، وتتواصل المفاجآت الليلة في أحداث مسلسل محارب الحلقة 29 الليلة.

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ومسلسل محارب من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، منة فضالي، نيرمين الفقي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.