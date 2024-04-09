بعد طرح برومو «اللعب مع العيال» لمحمد إمام.. هل سيعرض في عيد الفطر؟

بأحداث كوميدية تشويقية، أعلن الفنان محمد إمام عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم «اللعب مع العيال»، من خلال نشر «البرومو» التشويقي للفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تعليق محمد إمام على برومو «اللعب مع العيال»

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ق «إمام» على «البرومو» قائلًا: «توكلنا على الله الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال مع المخرج الكبير شريف عرفة.. مفاجأة 2024 إن شاء الله قريبًا».

موعد طرح فيلم «اللعب مع العيال»

وتساءل الجمهور خلال التعليقات عن موعد طرح فيلم «اللعب مع العيال» لمحمد إمام، خاصة مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك.

وأكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ الفيلم لم يتم طرحه في عيد الفطر، ولكنه يطرح خلال العام الجاري، بعد دخوله مرحلة المونتاج والمكساج.

أبطال «اللعب مع العيال»

أظهر «البرومو» اللقطات الكوميدية التي جمعت أبطال العمل، وبينهم: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد.