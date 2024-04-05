إمام عاشور يُفصح عن أمنيته بعد 100 عام.. ماذا قال عن محمد صلاح؟

تصريحات كثيرة أدلى بها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، حول عودته من الاحتراف وتعاقده مع النادي الأهلي بدلًا من الزمالك، إلى جانب حديثه عن أكبر انتصاراته في الفترة الحالية وما يخاف منه، مرورًا بأمنيته بشأن الجمهور بعد 100 عام، وأحلامه المستقبلية.

إمام عاشور مع منى عبد الوهاب في «ع المسرح»

وقال إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، إن تعاقده مع النادي الأهلي هو أكبر انتصاراته، إلى جانبه مشاركته اللعب مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

كما أوضح «عاشور»، أن أكثر ما يخيفه هو العين أو الحسد: «بخاف من العين جدًا»، وعند سؤاله عما يرغب في أن يقوله عنه الجمهور بعد مرور 100 عام، قال «عاشور»، إنه يتمنى أن يذكره الجمهور بالخير، ويقولون عنه إنه كان طيب القلب: «أصحابي بيقولولي إني طيب مع إني مش شايف نفسي كده».

ماذا يتمنى إمام عاشور أن يقول الجمهور عنه بعد 100 عام؟

وعن صافته الكروية يتمنى «عاشور» أن يُقال عنه بعد مرور 100 عام أنه كان لاعبًا جيدًا و«هدَّافا» ومن أهم اللاعبين في تاريخ مصر: «لسة قدامي إن شاء الله العمر طويل، ولسة معملتش حاجة، لسة قدامي بطولات أحققها مع النادي الأهلي، ومشوار مع منتخب مصر ألعب كأس عالم علشان نفرح شعب مصر».

كما أشار لاعب النادي الأهلي، إلى أن حلمه الكروي الذي يتمنى تحقيقه هو حصد بطولة إفريقيا مع النادي الأهلي هذا العام، إلى جانب المشاركة في كأس العالم مع المنتخب.

وعن حلمه وأمنياته الأسرية فهو يتمنى أن يكون أهله بخير دائمًا: «بتمنى أشوف أهلي بخير دايمًا، بشكر ربنا دايمًا إن أي حاجة وحشة بتيجي فيا أنا مش فيهم، ودايمًا بقولهم طول مانا موجود أقدر أسعادكم، وطول ما إنتو في ضهري إن شاء الله بإذن أقدر أبسطكم، وأردلكم جزء صغير من اللي عملتوه معايا».

برنامج «ع المسرح» تقديم منى عبد الوهاب

جدير بالذكر أن برنامج «ع المسرح»، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة» هو برنامج حواري تقدمه منى عبد الوهاب يوميًا في من مسرح الريحاني، تقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.