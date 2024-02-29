ماذا حقق محمد إمام بفيلمه الأخير أبو نسب في السينمات؟

ما زال الفنان محمد إمام يحافظ على مستوى إيراداته في دور العرض السينمائية من خلال فيلم أبو نسب، والذي طرحه في موسم أفلام رأس السنة، وتحديدًا في 27 ديسمبر الماضي.

إجمالي إيرادات فيلم أبو نسب

وكشف محمود الدفراوي مدير التوزيع السينمائي لـ«الوطن»، عن أنّ الفيلم حقق إجمالي إيرادات بلغت 51 مليونًا و535 ألفًا و132 جنيهًا، محتلا المركز الثالث في السينمات بعد 10 أسابيع من طرحه.

قصة فيلم أبو نسب

وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار تشويقي اجتماعي أكشن، حول الطبيب «علي» وهو دكتور أطفال متزوج بـ«داليا» التي تجسد دورها الفنانة ياسمين صبري، ولكنه يتفاجأ بعد زواجه منها أنّ والدها «داود» زعيم عصابة كبيرة، ويجسّد دوره الفنان ماجد الكدواني، ويحمل الفيلم توقيع المخرج رامي إمام.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، علاء مرسي، محمد رضوان، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف بينهم وفاء عامر، أحمد سعد، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين.