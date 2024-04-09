الدولار في طريقه للهبوط.. توقعات بانخفاضه إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة

ذكر وليد عادل، الخبير المصرفي، أنّ سعر صرف الدولار قد يتأثر بعوامل عدة خلال الفترة المقبل، وأهمها الوضع الاقتصادي العالمي، والسياسات النقدية، وكذلك صحة الاقتصاد الأمريكي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية العالمية.

مشروع تطوير رأس الحكمة

وأشار «وليد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنّ دخول الاستثمارات المباشرة في مشروع تطوير رأس الحكمة، التي تقدر 35 مليار دولار طبقًا لتصريح بنك «جولدن مان ساكس» كان له بالغ الأثر في القدرة على تغطية الفجوة التمويلية لمصر، خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف الخبير المصرفي، أن حجم تمويل مشروع تطوير رأس الحكمة أدى إلى اختفاء السوق السوداء وأعاد سياسات التسعير في جميع القطاعات.

تحسين الوضع الائتماني لمصر

وتابع أن المشروع ساهم في تحسين الوضع الائتماني لمصر، من خلال تغير نظرة وكالات التصنيف العالمية، تجاه درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى، إلى نظرة إيجابية، مما سيؤثر إيجابيًا في عودة المستثمرين وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.

وأوضح أن عودة الثقة مرة أخرى بالجهاز المصرفي، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ساهم في زياد ة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخاصة الدولار.

انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه

ويتوقع الخبير الاقتصادي بناء على ما تم ذكره سابقًا، أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لمستوى ما بين 40-42 جنيهًا، مع ارتفاع قيمة الجنيه نظرًا لزيادة الطلب عليه، واستقرار أسعار الصرف، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مع توقع دخول موارد دولارية واستثمارات أجنبية أخرى.