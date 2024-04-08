توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة في أمريكا إلى يوليو.. كيف تأثر الدولار؟

استقر مؤشر الدولار حول 104.3 نقطة اليوم الاثنين، بعد أن واجه تقلبات شديدة الأسبوع الماضي، فيما أصبح المستثمرون حذرين قبل قراءات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، والتي يمكن أن توفر أدلة على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.

وفي يوم الجمعة الماضي، ارتفع المؤشر بما يصل إلى 0.5% قبل أن يقلص معظم تلك المكاسب، فيما أدى تقرير الوظائف الأمريكي القوي بشكل مفاجئ إلى إضعاف الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 303 آلاف وظيفة في مارس، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير والأعلى في عشرة أشهر، كما انخفض معدل البطالة أيضًا إلى 3.8%، وهو أقل من المتوقع، في حين أظهر نمو الأجور تسارعًا طفيفًا.

مؤشر الدولار عالميًا

علاوة على ذلك، أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأبرزهم نيل كاشكاري وجيروم باول، مؤخرًا على أهمية مراقبة اتجاهات التضخم قبل النظر في أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 49٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو، وتحولها إلى يوليو كبداية محتملة لدورة التيسير.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2321 أو 0.22% إلى 104.1309 نقطة يوم الاثنين 8 أبريل، من 104.3630 نقطة في جلسة التداول السابقة.

توقعات مؤشر الدولار

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.