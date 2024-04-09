رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: أوستن يبحث مع جالانت في اتصال هاتفي الأوضاع بغزة

كتب:

عمرو هلال
03:18 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
لويد أوستن

لويد أوستن

أكّد «البنتاجون»، أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في قطاع غزة، في ظل الحاجة لإدخال المزيد من المساعدات، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وناقش «أوستن» مع «جالانت» آخر ما وصلت إليه التحقيقات الإسرائيلية، في الهجوم الذي استهدف عمال إغاثة تابعين لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة.

وعرض «جالانت» على «أوستن»، تفاصيل خطط انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في قطاع غزة، ومستقبل العمليات ضد الفصائل الفلسطينية.

وأعرب «أوستن لـ«جالانت» عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس، إلى إعلان هدنة في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.. التفاصيل الكاملة

الاختفاء يتواصل.. ما حقيقة وفاة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؟

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يبدأ السنة الجديدة بوعكة صحية

لماذا لم يعلم بايدن بنقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى؟

«الشيوخ» الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع
بقلم عمرو هلال