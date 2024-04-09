«القاهرة الإخبارية»: أوستن يبحث مع جالانت في اتصال هاتفي الأوضاع بغزة

أكّد «البنتاجون»، أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في قطاع غزة، في ظل الحاجة لإدخال المزيد من المساعدات، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وناقش «أوستن» مع «جالانت» آخر ما وصلت إليه التحقيقات الإسرائيلية، في الهجوم الذي استهدف عمال إغاثة تابعين لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة.

وعرض «جالانت» على «أوستن»، تفاصيل خطط انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في قطاع غزة، ومستقبل العمليات ضد الفصائل الفلسطينية.

وأعرب «أوستن لـ«جالانت» عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس، إلى إعلان هدنة في قطاع غزة.