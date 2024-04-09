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حماس: موقف «إسرائيل» من المفاوضات لا يزال متعنتا.. ولم يستجب لمطالب شعبنا

كتب:

عمرو هلال
03:56 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
حركة حماس

حركة حماس

أعلنت حركة حماس، أنّها تسلّمت الموقف الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة، بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشددت «حماس»، على أنها تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لكن موقف «إسرائيل» لا يزال متعنتًا، ولم يستجب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنّها تدرس المقترح المقدم من «إسرائيل» وستبلغ الوسطاء بردها، حال الانتهاء من ذلك.

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بقلم عمرو هلال