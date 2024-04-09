أول ظهور للعريس الهندي صاحب أغلى حفل زفاف في العالم.. يتجول بـ25 سيارة

أنانت أمباني، الشاب صاحب الـ28 عامًا، ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني، الذي تصدر اسمه كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الشهر الماضي، وذلك بأغلى حفل زفاف في العالم، أقيم على مدار 3 أيام، بحضور أبرز أثرياء العالم، كما استحوذ الحفل وقتها على اهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية، ليبتعد قليلا عن أضواء الكاميرا.

صاحب أغلى حفل زفاف في العالم

العريس الهندي صاحب أغلى حفل زفاف في العالم، ظهر مؤخرًا في إحدى الدول العربية وهو يتجول رفقة زوجته إديكا ميرشانت، التي تكبره بعامين، إذ ظهر متجولا ومتسوقًا في أحد المولات التجارية الشهيرة، بحسب صحيفة «ذا تايم أوف انديا» الهندية، لكن اللافت هو تأمين موكبه بنحو 25 سيارة، فضلا عن سيارة إسعاف.

«أمباني»، ظهر رفقة زوجته وهو يستقل رولز رويس كولينان بلاك بادج، حسبما تداولت بعض منصات السوشيال ميديا صوره، فضلا عن تسوقه وسط حراسة شديدة، إذ حاول كثيرون التقاط صورًا تذكارية معه، وسط منع الحراسة الخاصة به من الاقتراب منه.

العريس أنانت أمباني

وبحسب الصحيفة الهندية، فأنّ أنانت أمباني، هو الابن الأصغر لنيتا وموكيش أمباني، صنع لنفسه اسمًا في عالم الأعمال بخلفية تعليمية قوية، فهو جزء من شركة «Reliance Industries Limited»، وهي إحدى شركات «Fortune 500» وأكبر شركة للقطاع الخاص في الهند.

وكالة بلومبيرج الاقتصادية، قدّرت تكلفة حفل الزفاف بأكثر من 100 مليون دولار، فيما شملت تجهيزات الطعام 21 من نخبة الطهاة العالميين، فضلا عن توفير إقامة للضيوف وحجز تذاكر الطيران، وحضر حفل زفافه شخصيات عامة وأغنى أغنياء العالم.