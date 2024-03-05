7 معلومات عن العريس الهندي صاحب أغلى حفل زفاف في العالم

حفل زفاف خيالي استمر 3 أيام في حديقة ضخمة، حضره كبار الشخصيات حول العالم؛ مع توجيهات لارتداء ملابس تحتوي على نقوش الغابات، وعروض فاخرة للمتواجدين، هو ما جعل الفضول يزيد حول أنانت موكيش أمباني صاحب أغلى فرح في العالم، ولهذا نستعرض 7 معلومات عن العريس الهندي وفق موقع «cnbc» البريطاني ورويتزر.

7 معلومات عن العريس الهندي

بعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامته عائلة موكيش أمباني أغني رجل في الهند؛ والحضور لأغنياء العالم يزيد فضول الناس لمعرفة 7 معلومات عن العريس الهندي والتي نستعرضها كالتلي:

حضر حفل زفاف أنانت موكيش أمباني المديرون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك مارك زوكربيرج وبيل جيتس.

أنانت أمباني، أصغر أبناء موكيش أمباني، صاحب مجموعة ريلاينس.

ثروة والد العريس الهندي تقدر بـ111 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

عروس أنانت أمباني هي راديكا ميرشانت.

انضم العريس إلى مجلس إدارة ريلاينس في أغسطس الماضي.

شركة ريلاينس إندستريز، وهي مجموعة شركات تغطي كل شيء من النفط والغاز إلى الاتصالات.

حضرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حفل الزفاف.

الضيوف استمتعوا بـ500 طبق أعدها حوالي 100 طاهٍ.

عائلة موكيش أمباني

وبسبب ثروة موكيش أمباني، والد العريس الهندي، يعتبرأغنى رجل في آسيا، ويحتل المرتبة 11 في قائمة أغنى شخص في العالم، وصاحب مجموعة ريلاينس التي تتنوع بين تكرير البترول إلى البيع بالتجزئة والاتصالات والأغذية وخدمات البث الرقمي.

العائلة مكونة من والدة العريس الهندي نيتا وأشقائه الثلاثة الذين سيكونون ورثة إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها 243 مليار دولار فيما بعد، وفي السنوات القليلة الماضية، كان أمباني مشغولاً بتنسيق خطة الخلافة مع ولديه التوأم إيشا وأكاش البالغان من العمر 31 عاما، وتمتلك الأسرة قرية كاملة وهي بلدة جامناجار في ولاية جوجارات الهندية، والتي بها حديقة مساحتها أكثر من 3 الآف فدان، أُقيم بها حفل الزفاف.