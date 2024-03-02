أغلى حفل زفاف في العالم.. مائدة طعام من 2500 طبق ورحلات متنوعة للضيوف

أضواء خيالية تحيط بحديقة تجاوزت الـ3 الآف فدان، قائمة حضور بأسماء أهم الشخصيات في العالم؛ فنانون ومغنون يزينون الحفل، أشياء جعلت الشاب الثلاثيني أنانت أمباني حديث الصحف العالمية، إذ لفت الأنظار بحفل زفافه الأسطوري الذي كان من المقرر أنّ يُقام في شهر يوليو الماضي، إلا أنّ والده، الملياردير الهندي موكيش أمباني، قرر أن يجعل الثلاث أيام الحالية أسطورية، ليبدأ حفل الزفاف من أمس الجمعة ويستمر حتى الساعات المقبلة في بلدة جامناجار التي تملكها العائلة في ولاية جوجارات الهندية.

أغلى حفل زفاف والحضور كبار الشخصيات

داخل حديقة ضخمة بدأت عائلة الملياردير الهندي موكيش أمباني، التجهيز لحفل زفاف أسطوري للابن أنانت، الذي من المقرر أنّ يحضره كبار الشخصيات من وول ستريت ووادي السليكون وصناعة الترفيه، ويُقدم فيه عرض للنجمة العالمية ريهانا، وتشمل قائمة الضيوف 1200 شخص من الشماهير، بينهم أيضًا بيل جيتس، ومارك زوكربيرج ولاري فينك المؤسس المشارك لشركة Blackrock، والرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، ساندر بيتشاي، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، ورئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود، وإيفانكا ترامب، ومن المتوقع أيضًا أنّ يحضره المليارديران الهنديان غوتام أداني وكومار مانغلام بيرلا، إلى جانب قائمة من لاعبي الكريكيت نجوم بوليوود مثل شاروخان وديبيكا بادوكون.

ومن المرجح أيضًا أنّ يحضر الحفل، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر بعد أن أعلن أمباني، وهو رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز المدرجة في قائمة فورتشن 500، حدوث اندماج بقيمة 8.5 مليار دولار مع ديزني، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تفاصيل مبهرة للتحضيرات

عن تفاصيل المكان والتجيهزات لحفل الزفاف، يُقام على حديقة مساحتها 3000 فدان مع بستان مانجو في منزل عائلة أمباني؛ وإلى جانب حضور المغنية ريهانا، سيتضمن الحدث أيضًا، عرضًا للساحر الأمريكي ديفيد بلين، وفقًا لتقرير رويترز.

وجرى إعطاء الضيوف، توجيهات لارتداء ملابس تحتوي على نقوش الغابات؛ إلى جانب تنظيم زيارات لهم إلى مركز إنقاذ الحيوانات التابع لعائلة أمباني، ويتضمن الحفل، مائدة مكونة من أكثر من 2500 طبق جرى إعدادها من قبل 65 طاهيا، ومن المقرر أنّ يتم تقديم خدمات تصفيف الشعر والمكياج وملابس الساري للضيوف، إضافة إلى رحلات طيران مستأجرة ذهابًا وإيابًا من نيودلهي ومومباي، لتصل قيمة التجيهزات إلى أكثر من 100 مليون دولار.

ثروة عائلة الملياردير الهندي موكيش أمباني

وتقدر ثروة موكيش أمباني بـ111 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، مما يجعله في الوقت الحاضر أغنى شخص في آسيا، ويحتل المرتبة 11 في قائمة أغنى شخص في العالم، ويدير رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عامًا، مجموعة ريلاينس التي أسسها والده، ديروبهاي أمباني، مع أعمال تتنوع بين تكرير البترول إلى البيع بالتجزئة والاتصالات والأغذية وخدمات البث الرقمي.

وعائلته مكونة من زوجته نيتا وأطفاله الثلاثة الذين سيكونون ورثة إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها 243 مليار دولار، وفي السنوات القليلة الماضية، كان أمباني مشغولاً بتنسيق خطة الخلافة مع التوأم إيشا وأكاش البالغان من العمر 31 عاماً، إضافة إلى العريس الذي انضم إلى مجلس إدارة ريلاينس في أغسطس الماضي.