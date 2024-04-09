مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.. ماذا يحدث في أرض شقيق آسر ياسين؟

شهدت الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار تطورات مثيرة للأحداث، بدأت بتلقي «حسن» شقيق مروان الذي يجسد شخصيته «آسر ياسين» اتصالا هاتفيًا من شخص يريد شراء الأرض الخاصة به، وذلك بعد عدة محاولات، فما ستكون مستجدات هذا الجانب في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.

مسلسل بدون سابق إنذار

وحاول حسن شقيق آسر ياسين على مدار أسابيع، بيع الأرض للخروج من أزمته المادية، وذلك خلال الحلقات السابقة من مسلسل بدون سابق إنذار، الذي يعرض يوميًا في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، على شاشة «DMC».

ورغم أن حسن شقيق آسر ياسين تلقى اتصالا هاتفيًا بطلب شراء الأرض، إلا أنّ فرحته لم تكتمل، بسبب تدخل عمه الذي أفسد الصفقة.

وأعلن عم حسن عن استحواذه على الأرض بعقود مسجلة من والده، فيما ينتظر الجمهور أحداث أخرى في هذا الخط الدرامي بمسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15 على قناة «dmc» في النصف الثاني من شهر رمضان، ويذاع في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة «dmc» و«dmc drama» ومنصة «whatch it»، كما أنه يعاد الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.