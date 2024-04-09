موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل بدون سابق إنذار

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 15 مسلسل بدون سابق إنذار، والتي تشهد انفراجة الأحداث وكشف حقيقة نجل «مروان» آسر ياسين و«ليلى» عائشة بن أحمد، وإليكم موعد عرض الحلقة 15 مسلسل «بدون سابق إنذار».

موعد عرض الحلقة 15 مسلسل بدون سابق إنذار

وكانت الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار شهدت تطورات مثيرة للأحداث، وذلك بعد أن كان هرب نجلهم عمر من المستشفى، الذي يخضع فيها للعلاج، وهرب لأنه سمع حديثهما وأنه ليس ابنا لهما.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15على قناة dmc، في النصف الثاني من شهر رمضان، ويذاع في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب، على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it، كما أنه يعاد الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي تشويقي، حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما عامه السادس، ويُصاب بالسرطان ويبدأ رحلة البحث عن علاج.

ومسلسل بدون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.