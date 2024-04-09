مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. عم آسر ياسين يفسد صفقة بيع الأرض

تلقى حسن «الفنان أحمد خالد صالح» شقيق مروان «الفنان آسر ياسين»، خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14، اتصالا هاتفيا من شخص يحمل له خيرا كثيرا، إذ يرغب في شراء الأرض الخاصة به، بعدما حاول على مدار أسابيع طويلة بيع الأرض من أجل الخروج من أزمته المادية.

صفقة بيع في بدون سابق إنذار

وتدخل عم حسن في صفقة بيع الأرض، وأفسد إتمامها، بعدما زعم استحواذه على الأرض بعقود مسجلة من والده.

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة‎ DMC ‎اليوم، فسيكون ‏الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it‎.

وموعد إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار، يكون الساعة 5 صباحا، ‏والساعة 2 ظهرا‎.

مسلسل بدون سابق إنذار

يضم مسلسل بدون سابق إنذار عدد كبير من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمى كفارنة.