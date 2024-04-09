ملخص الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار.. كبيرة الممرضين تطرد آسر ياسين

تزداد أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في الحلقة 14، إثارة وتشويق، ببدء آسر ياسين رحلة الوصول إلى حقيقة تبديل ابنه عمر بالمستشفى أثناء ولادته بمحافظة الإسماعيلية، فبعدما حصل على عنوان كبيرة الممرضين سحر، من موظف المستشفى، ذهب إلى منزلها في القاهرة ليواجهها بحقيقة تبديل نجله.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14

وزاد شك آسر ياسين «مروان» عندما وجد حفيد كبيرة الممرضين سحر في نفس سن ابنه عمر، والذي عرف فيما بعد أنه ولد في نفس يوم ومكان ولادة ابنه عمر، وبمجرد مواجهتها بحقيقة الأمر، طردته من منزلها على الفور.

شكت ابنة كبيرة الممرضين «مها» في والدتها سحر، باستبدالها لطفلها في 2016، فيما شهدت الحلقة مواجهة بين الطرفين عن موت أطفال مها السابقين، بعد ولادتهم بشهر، وسرعان ما أكدت لها والدتها أن الطفل على هو ابنها الحقيقي.

وصلت ابنة الممرضة سحر «مها» إلى مروان وليلي في المستشفى وعثورها عليهما؛ لإجراء بعض التحاليل الطبية للوصول إلى والدة الطفل عمر الحقيقي، واختتمت الحلقة بوصولها إلى باب غرفة العناية المركزة الخاصة بالطفل عمر.

وعلى جانب آخر، يجد كلا من الزوجين عائشة بن أحمد «ليلى» وآسر ياسين «مروان» الطفل عمر المُصاب بمرض سرطان الدم، بعدما هرب من المستشفى في الحلقة السابقة من مسلسل بدون سابق إنذار، وفوجئ الزوجين بعلم عمر بكونه ليس ابنهما الحقيقي.

ملخص أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

وخلال أحداث المسلسل، تلقى حسن شقيق مروان اتصالا هاتفيا شخص يريد شراء الأرض الخاصة به، وذلك بعد عدة محاولات استمرت لأسابيع يحاول فيها حسن بيع الأرض، من أجل الخروج من أزمته المادية.

لم تكتمل فرحة حسن، بعرض شراء الأرض، فقد تدخل عمه وأفسد عليه صفقة بيع الأرض، وأعلن عم حسن عن استحواذه على الأرض بعقود مسجلة من والده.