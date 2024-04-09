مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة.. حسن الرداد يقترب من دليل براءته

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل محارب تطورًا كبيرًا في الأحداث، عندما استطاع «محارب» الحصول على العديد من الأدلة والمستندات، التي تدين كلّاً من حسام الجيوشي وجيهان العزاوي بجريمة القتل، مع رجل الأعمال العزازي، كانت هذه الأوراق هي ما كان يهددهم بها وصفي لكشفهم أمام العزازي، وبقتلهم انتهى هذا التهديد.

وبفضل تلك الأوراق، يستطيع «محارب» إثبات أن جيهان وحسام لديهما دافع للتخلص من وصفي والعزازي معًا، وهما جريمتا القتل المتهمين بهما، وتستمر المفاجآت الليلة مع مسلسل محارب في الحلقة 30 والأخيرة.

مسلسل محارب الحلقة 30 والأخيرة

كما شهد مسلسل محارب، قيام البطل مع أبناء عمومته بالوصول إلى مكان ابن عمه راجح، الذي كان محتجزًا من جانب رجالة حسام الجيوشي، حتى يستطيعون عن طريقه الوصول إلى «محارب» وقتلة.

ودارت معركة كبيرة بين «محارب» وأبناء عمومته مع رجال حسام، ونجح في إنهاء المعركة لصالحه، وتتواصل الأحداث في مسلسل محارب بالحلقة 30 والأخيرة.