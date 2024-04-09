قضى محارب (الفنان حسن الرداد) فترة طويلة من عمره هاربا من قضايا ملفقة له زورا، بينما يحاول إثبات براءته تلاحقه قضايا جديدة يدبرها له المحامي حسام الجيوشي (الفنان أحمد زاهر) للحصول على مكاسب من رجل الأعمال محمود العزازي، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 30 والأخيرة.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

يعرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الأخيرة، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا، والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

كما يعرض مسلسل محارب الحلقة على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد، حيث جاء من الصعيد إلى القاهرة هو وأسرته بعد وفاة والده، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد حادث دهس والدته على بد نجل واحد من أكبر رجال الأعمال، وبدلا من يأخذ حق والدته يتهم في قضايا لا نهاية لها، في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي ومحاميه حسام الجيوشي.