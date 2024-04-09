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دراما المتحدة

مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. شقيق دياب يتراجع عن قرار الهجرة

كتب:

انتصار الغيطانى
11:57 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

تتواصل أحداث مسلسل مليحة، عندما قرر علي (أمير المصري) شقيق المقدم أدهم (دياب)، التراجع عن قرار الهجرة، بعد جلسة طويلة جمعته مع شقيقه «أدهم» الذي عاد للقاهرة في مأمورية لمدة 24 ساعة فقط، لتقديم واجب العزاء في صديق عمره المقدم أدهم العلايلي الذي استشهد على يد الجامعات التكفيرية في سيناء، أثناء محاصرة جنود حرس الحدود للجماعة الإرهابية.

مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة

كما شهدت حلقة مسلسل مليحة، كشف أدهم لشقيقه علي، ومعرفة أنه قد يستشهد في أي وقت، من خلال عمله بقوات حرس الحدود، خاصة بعد صدمته من استشهاد صديقة أدهم العلايلي.

وقرر شقيق أدهم البقاء بجانب والدته لأنها لا تتحمل صدمة فقدانه، مفضلا التراجع عن قرار الهجرة، والاستقرار مع زوجته في القاهرة، وسط الأسرة ليكون سندًا لها في حالة حدوث أي طارئ، وتتواصل الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.

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