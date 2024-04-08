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دراما المتحدة

مسلسل مليحة الحلقة 14.. تحرير سيرين خاص والشيخ سالم من قبضة الإرهابيين

كتب:

صفية النجار
03:40 م | الإثنين 08 أبريل 2024
مسلسل مليحة الحلقة 14

مسلسل مليحة الحلقة 14

ينتظر الجمهور متابعة مسلسل مليحة الحلقة 14 التي تُعرض اليوم، ففي الحلقة السابقة، تمكن المقدم أدهم ومجموعة من الضباط والجنود، من تحرير مليحة من قبضة العصابات الإرهابية، وشن هجوم على المزرعة التي اتختها الجماعات الإرهابية وكرًا لها لترويع الآمنين.

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 13، تبادل الطرفان إطلاق النار، وتمكن المقدم أدهم «دياب» من قتل مجموعة من الإرهابيين، بينما استشهد المقدم مدحت العلايلي صديق «أدهم» في أثناء عملية تحرير مليحة «سيرين خاص» والشيخ سالم.

مسلسل مليحة الحلقة 14

واعتذرت «ألطاف» جدة مليحة من الضابط الذي استشهد وقبلت يديه، إذ جرى اختطافها في أثناء عودتها مرة أخرى إلى فلسطين، التي هُجرت منها قسريًا عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ومن المنتظر أنّ تعرض أحداث مسلسل مليحة 14 ما سيفعله المقدم أدهم.

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بقلم صفية النجار