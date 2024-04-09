مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. ما مصير أشرف بعد انفجار القنبلة؟

أحداث جديدة تشهدها الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب بعد أنفجار القنبلة في «أشرف» داخل فندق المزريطة.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي8 انفجار القنبلة التي زرعتها الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوف بغرض التخلص من السفير، ولم تكشف حتى الآن أسباب محاولتها اغتيال السفير الذي يؤدي دوره الفنان محمود الليثي.

وتكشف أحداث الحلقة 30 من المسلسل، مصير أشرف بعد انفجار القنبلة فيه داخل فندق المزاريطة، وماذا سيفعل الكبير، وهل يبلغ الشرطة أم لا.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي8 بطولة أحمد مكي في دور جوني والكبير أوي، ومحمد سلام في دور هجرس، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومصطفى غريب في دور العترة، وضيف الشرف محمود الليثي في دور السفير.