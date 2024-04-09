مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. سيرين خاص تحقق حلمها وتعود إلى فلسطين

كشفت أحداث مسلسل مليحة الحلقة الماضية، نجاح مليحة وجدتها ألطاف في عبور أحد المعابر المصرية على الحدود الشرقية ودخول فلسطين بعد هجرة قسرية وطويلة تعرضت لها هي وأسرتها منذ الانتفاضة الثانية، حيث ظلت تحلم لسنوات طويلة مع ولديها بالعودة إلى الديار في فلسطين، إلا أنّ استشهاد ولديها منعها من تحقيق الحلم.

مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة

وبعد رحلة طويلة من الحدود المصرية الليبية إلى الحدود المصرية الفلسطينية، نجحت مليحة في الوصول إلى ديارها، وتتواصل الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة التي تُذاع على عدّة فضائيات.

وشهدت الحلقة تقديم ملييحة «سيرين خاص» الشكر للمقدم «أدهم» بسبب إنقاذها والشيخ سالم من الجماعة الإرهابية، خاصة أنّها المرة الثانية التي ينقذها فيها من الموت.

ووجّهت مليحة الشكر للشيخ سالم على استضافتها ومساعدتها مع جدتها ألطاف، والذي أصر على مواصلة رحلته معه حتى بعد استشهاد ابنه على يد الجماعة الإرهابية، وإيصال مليحة وألطاف إلى المعبر ليعودوا إلى وطنهم فلسطين، وتستمر الأحداث مع مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.