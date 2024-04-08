مسلسل مليحة الحلقة 14.. سيرين خاص تعود إلى فلسطين بعدة معاناة

شهد مسلسل مليحة الحلقة 14 أحداثا مهمة؛ إذ تمكنت فرقة من حرس الحدود في سيناء بقيادة المقدم أدهم الشاعر (دياب)، من تصفية مجموعة من العناصر الإرهابية، الذين اختطفوا مليحة وجدتها والشيخ سالم، وحرروهم، بينما استشهد صديقه المقدم مدحت العلايلي.

مسلسل مليحة الحلقة 14.. العودة إلى فلسطين

وعاد الشيخ سالم (سامي مغاوري)، إلى منزله في سيناء، وشكر المقدم أدهم على ما بذله معه من مجهود، وتعريض حياته للخطر، وأقام عزاء والدته، بينما اضطر المقدم للسفر إلى القاهرة لمدة 24 ساعة، لتسليم جثمان الشهيد المقدم مدحت العلايلي، وأوصي الشيخ سالم باستكمال رحلة مليحة وتوصيلها إلى فلسطين، وذلك خلال مسلسل مليحة الحلقة 14.

أدهم ينقذ مليحة للمرة الثانية

وبدروها شكرت مليحة المقدم أدهم، لكونه أنقذ حياتهم للمرة الثانية، فبعد زيارتهم في القاهرة، لم تتوقع أن تلتقيه مرة أخرى، إلا أن القدر شاء، وتمكنت من الدخول فلسطين والعود إلى منزل أحد أقاربها في غزة، بعد معاناة شديدة في طريق العودة.

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 14، يحاول الدكتور هشام (علي الطييب)، الاستقرار في مصر بعد العودة من سيناء، أثناء توصيل مليحة، ويقرر العمل في أحد المستشفيات، بعد رحلة عمل طويلة في ليبيا.