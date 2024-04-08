تمكنت مليحة وجدتها ألطاف، من العودة إلى فلسطين بعد تهجيرهما قسريا عام 2000 عقب انتفاضة الأقصى الثانية، وخلال هذا التقرير، نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 15 والأخيرة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة

يُعرض مسلسل مليحة عبر 3 قنوات هي:

- قناة CBC

- قناة ON

- قناة الحياة.

وتكون مواعيد العرض كالتالي:

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة على قناة CBC، الساعة 6:5، ويعاد الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة الأخيرة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتجسد بطولته الفتاة مليحة (سيرين خاص) التي تم تهجيرها هي وأسرتها عقب انتفاضة الأقصى الثانية، واستقرت في ليبا لسنوات حتى تصاعدت وتيرة الأعمال الإرهابية، وفقدت خلالها أفراد أسرتها واحدا تلو الأخر، لتقرر العودة إلى فلسطين عبر المعابر المصرية فتواجه مصاعب عديدة.