ملخص الحلقة 14 مسلسل مليحة.. علي يقرر إلغاء الهجرة بعد درس قاس من شقيقه

شهد ملخص الحلقة 14 من مسلسل مليحة، أحداثا مهمة؛ إذ جهز علي «أمير المصري» أوراقه للهجرة إلى خارج البلاد، أملا في الحصول على فرصة عمل أفضل، بينما ترفض فريدة خطيبته «مروة أنور» السفر بما علمت بمرض والدتها بالسرطان، ويتفق معها والدها في هذا الأمر، فيضطر أن يخبرهم بأن راتبه في العيادة لا يكفي لفتح بيت إذ يجمع بين الطب وإعطاء الدروس الخصوصية، لتوفير أبسط احتياجاته.

ملخص الحلقة 14 مسلسل مليحة

وأثناء عودة المقدم أدهم «دياب» إلى منزله في القاهرة، يخبر علي بأنه دفن صاحب عمره هذه المرة وأنه لم يكن بعيدا عن الموت لذا يخشي على والدته أن تكون بمفردها بعد سفره، ويخبره بأنه يحمي الأرض على الحدود ليعيش هو في الداخل بسلام لذا يجب عليه أن يقدر هذا الدور ويعيش بجانب والدته حتى لو بأموال بسيطة أفضل من الغربة، ويخيره بين الأمرين، ويأتي ذلك خلال ملخص الحلقة 14 مسلسل مليحة.

علي يلغي الهجرة

وخلال مسلسل مليحة وبعد أن يراجع على نفسه والتفكير بشكل جدي يقرر إلغاء الهجرة، ويعيش مع والدته «ميرفت أمين»، وتذهب الأسرة جميعا مع نوال «حنان سليمان» للاطمئنان على حالتها الصحية؛ إذ قرر الطبيب أن تخضع للعلاج بالكيماوي لمدة عام وبعدها يحسم ما إذا كان هناك علاج إشعاعي أو عملية جراحية من عدمه، وتحاول إيناس الاطمئنان على أدهم خطيبها ومليحة وجدتها.