الخط الساخن لمكافحة الإدمان مستمر في عيد الفطر.. وإعلان جديد لرفع الوعي بخطر المخدرات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 خلال أيام عيد الفطر لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع خدمات يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة وتوفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر بشأن آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقتها وزيرة التضامن تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وتضم المرحلة الجديدة للحملة إعلانا لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حيث ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان بنسبة 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

وأشارت إلى أنّ أحداث الإعلان تدور حول تأثيرات المخدرات الوهمية على الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم، فنرى الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جرّدتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تمكنت من السيطرة عليهم، كما يهدف الإعلان إلى طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات على جميع فئات المجتمع، وإرسال رسالة تحذيرية مهمة لجميع فئات المجتمع وهي أنّ «المخدرات هتجرك للخسارة والنهاية.. متربطبتش نفسك وحياتك بيها.. أنت أقوى من المخدرات».

فريق متخصص للرد على المكالمات

وأضافت «القباج» أنّ خدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع دون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن بين علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجانا وفي سرية تامة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى وجود فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن وأنّ الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 30 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن، وجار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة هذا العام.

العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين

وأضاف «عثمان» أنّ هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأنّ هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنّها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.