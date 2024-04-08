مستشار وزيرة التضامن: نحذر من انجراف الشباب وراء تجربة كل جديد

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، إن الانجراف نحو تجربة كل جديد وإن كان مُضِرًا هو أخطر ما يعانيه الشباب مؤخرًا مما يعرضهم للدخول في الإدمان، مما يجرهم إلى حالة من فقدان الوعي تؤثر على الإنتاجية العامة وتجعلهم عبئا على المجتمع.

الأديان علمتنا أن نحافظ على عقولنا

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال فيديو بعنوان «وعي في وعي» تحرص الوزارة على نشره يوميًا خلال شهر رمضان لمعرفة رأي الدين في بعض الأمور اليومية، أنه في تربيتنا للشباب نسمع بعض المقولات التي قد تكون خاطئة مثل «لازم تجرب كل حاجه علشان تعرف» وهذا كلام خطأ على الإطلاق، فلابد أن نحدده، لأن هنا يُقصَد أن الشباب والفتيات يجربو كل شئ ولو كان من قبيل الأشياء التي تذهب العقل أو تجعل الإنسان في حالة غير متزنة أو يغيب عن وعيه بحجة التجربة، منوهاً أنه ليس هكذا تدار الأمور ولا يتم بذلك حُسن تربية الشباب والفتيات.

وأوضح «عاشور» أن المقاصد الشرعية الكبرى في الأديان علمتنا مبدأ مهما جدا وهو أن نحافظ على عقولنا، وأردف أن العقول هي ذاكرة الأمة وهي مصدر الإبداع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الإبداع، موضحًا أن فساد الأمم يأتي من إفساد عقول شبابها.

المحافظة على القيمة العالية للعقل

وبيّن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، أن الشرائع كلها بما فيها الإسلام تقول، لابد من المحافظة على القيمة العالية للعقل الذي متعك الله به عن غيرك من الكائنات، متسائلاً كيف لا تحافظ على عقلك وأنت متميز به وحدك أيها الإنسان عن غيرك من المخلوقات؟ مستشهدًا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مُسكرٍ ومفتّن في إشارة إلى الخمر وما على قياسه، أي كل ما يغّيب العقل ويجعل الجسم غير قادر على الإنتاج في حالة غير متزنة غير قادر على العطاء، قائلًا: في هذا الوقت حرام عليك نفسك وحرامُ عليك ألا تنتج لغيرك وتكون عبءً بعد ذلك بسبب الإدمان أو غيره على مجتمعك، موجهًا النصحية للشباب بأن لا يقع في براثن الإدمان.

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