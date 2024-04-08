«التضامن» تموّل 70 ألف سيدة حامل وأم لطفل واحد بتكلفة 100 مليون جنيه

مولت وزارة التضامن الاجتماعي 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 100 مليون و800 ألف جنيه، مؤكدة التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لحصر المستفيدين وتقديم خدمات مختلفة، بجانب الأنشطة التي تنظيمها من البرامج المختلفة.

توزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وفي سياق متصل، نفذت مديريات التضامن مجموعة أنشطة مختلفة، وحرصت على توزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع ديوان المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، ففي مديرية التضامن بمحافظة الغربية، نفذت ندوة توعوية ضمن الدورات التربية لبرنامج وعى للرائدات لمركز بسيون وقطور وكفر الزيات تنفيذاً لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث شملت التوعية من مخاطر الزواج المبكر للإناث لما له من آثار سلبية على الأسرة وكثرة حالات الطلاق.

القروض المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي

وشملت الندوة أيضاً، وفق تقرير للمديرية، الحلول لكافة المشاكل التي تواجه الأسرة والتنمية الأسرية والتوعية من مخاطر ختان الإناث وما يترتب عليه من آثار سلبية، وكذلك شرح وافي للمشاريع والقروض المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، ويقدم خدمات اجتماعية مختلفة، وقروضا ميسرة لمختلف الفئات، وذلك على سبيل المثال مشروع مستورة.

وتمّ التعريف أيضا بمشروع «فاتحة خير» و«حضانتي» وذلك للسيدات والشباب والرجال، وجرى شرح كيفية إعداد ملف العملاء وشرح المميزات المتوفرة في هذه المشاريع