«الوزراء» يوضح آلية توليد الطاقة للسيارات الكهربائية.. حسب التكلفة والكفاءة

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّ صناعة السيارات قطاع يرتبط بتطوير وتصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء بدلًا من المحركات الاحتراقية التقليدية.

طرق توليد الطاقة في المركبات الكهربائية

وأوضح الدكتور عمر الحسيني محاضر الهندسة البيئية بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية في القاهرة، خلال تقرير صادر عن مركز معلومات الوزراء بعنوان «آفاق صناعية»، أنَّ هناك عدة طرق لتوليد الطاقة في المركبات الكهربائية تختلف تلك الطرق في تكلفتها وكفاءتها وفوائدها البيئية، مشيرًا إلى تلك الطرق تتسم الاتصال المباشر بالشبكات الكهربائية كما هو شائع في حالة القطار الكهربائي والشاحنات الكهربائية التي تستمد طاقتها من كابلات بطول خطوط النقل.

وتابع: تعد تلك الطريقة واحدة من أقدم الطرق استخدامًا، وإن كانت قد تطورت نسبيا لتسمح باستخدام شرائط للطاقة الكهربائية مدفونة تحت سطح الطريق لتوصل التيار من خلال التأثير المغناطيسي الكهربائي.

قطارات النقل تعتمد على المولدات المثبتة

وأشار إلى أنَّ أغلب المركبات التجارية، وحتى قطارات النقل تعتمد حاليًا على المولدات المثبتة سواء الكهربائية منها أو الهجينة، إذ يتمّ توليد الكهرباء على متن المركبة باستخدام محرك ديزل في حالة القاطرات الكهربائية، كما يتم ّاستخدام خلايا الوقود والبطاريات للسيارات الخاصة، بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ هناك بعض الخلايا والبطاريات معتمدة على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية.