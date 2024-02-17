أمين اتحاد خبراء البيئة العرب: 30 قرية في الصعيد تعتمد على الطاقة الشمسية

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن الاقتصاد الأخضر الذي ظهر مؤخرًا هو كل اقتصاد يعتمد على طاقة صديقة للبيئة.

30 قرية في الصعيد يعملون بالطاقة الشمسية

وشدد «علام»، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هناك 30 قرية في الصعيد تعمل بالطاقة الشمسية ويتم الاستفادة منها في تقليل الملوثات.

القمامة كنز لا يفنى

وأوضح أن القمامة كنز لا يفنى واقتصاديات دول قائمة عليها من خلال إعادة التدوير وإدخالها في الصناعة، موضحًا أن الدول الكبرى الصناعة لا تستغنى على الفحم والبترول إلا بعد فناءه وبعد ذلك يكونوا مجبرين على الاقتصاد الأخضر.

ونوه بأن هناك شعور بالخطر بعد ذوبان الجليد وانتشار الأعاصير، ومصر وكثير من الدول العربية بدأت في التحول للطاقة الصديقة للبيئة والتي تخفض استهلاك الوقود الأحفوري والفحم والبترول، مشيرًا إلى أن مصر بها أكثر من بعثة دولية للتعاون في التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بجانب التنسيق بين البعثات الدولية والبنوك من أجل التمويل الأخضر.