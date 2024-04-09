مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29.. ملك قورة تخطط لقتل أحمد رزق

كثير من المفاجآت التي شهدتها الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة يوميًا، عبر شاشة قناة on في تمام الساعة 9 مساءا، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29.. خطف ابن فاروق

وشهدت مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 خطف ابن فاروق الذي يجسّد شخصيته الفنان أحمد رزق من المستشفى، إذ هاتفت رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة زوجها فاروق، وأخبرته أنَّ ابنها قد خطف من المستشفى.

وعندما ذهب فاروق إلى المستشفى أخبرته رقية بأنّها علمت أن دكتور ياسين شقيقها هو من خطف ابنهم، وحاولت الاتفاق معه ليعيده، وبالفعل أخبرت فاروق أن دكتور ياسين يشترط أن يطلق هند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل وسيسلمه ابنه.

ونفذ فاروق ما طلب منه وطلق هند بالفعل وبعدها أخذته رقية، وذهبا ليقابلا دكتور ياسين ولكن هنا كانت المفاجأة، إذ كشفت الأحداث أن رقية هي من خططت مع شقيقها يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل لخطف الطفل وجعل ياسين يتقابل مع فاروق لتعطيه المسدس ويقتله ويتخلصان من كل ما حدث ويعيشان في سلام.

ولكن هنا تفاجأ الثنائي بدكتور ياسين الذي أخبرها أنَّه لا يعرفها نتيجة كم الشر الذي يراه منها، وكذلك زوجها فاروق الذي صدم مما فعلته.