مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. أحمد رزق يخطط لقتل تامر نبيل

تطورت كثيرة شهدتها أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي، خاصة فيما يخص شخصية الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء .

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي اعتراف الدكتور ياسين للحاج عفيفي الذي يعمل معه فى المصنع بحقيقة اسمه وأنه ياسين وليس سليم، لكنه أخبره بأنه يعلم بأن ورائه سر كبير، وأخبره بأنه إذا أراد أن يحكي له فليحكي، وبالفعل كشف له كل التفاصيل .

وعلى الجانب الآخر توجه فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق إلى زوجته رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة، وسألها إذا كانت هي من أخبرت شقيقها يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل بمكان والدته، لكنها أخبرته بأنها لم تفعل ذلك.

خطة فاروق لقتل يحيى

وتوالت الأحداث بسماع رقية زوجها فاروق وهو يتحدث مع أحد رجاله على التليفون ويخطط لقتل شقيقها يحيى، وعلى الفور هاتفهت شقيقتها جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، لتحاول إنقاذه، وتم إخبار الدكتور ياسين بالأمر، وذهب إلى مكتب شقيقه يحيى ليؤمنه من الخارج، لكن المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، أخبره بأنه يشك أن هذا كمين للإيقاع به، وفي هذه اللحظة رأى أحد رجال فاروق الدكتور ياسين وحاول الإمساك به، لكنه هرب.

وهنا عرف فاروق بأن زوجته رقية قد غدرت به وبالفعل ذهب لها وواجهها بأنها غدرت به من أجل أخواتها، لكنها أخبرته بأنها كانت خائفة عليهم، ولكن فاروق كشف لها بأنه كان يختبرها ولكنها باعته.