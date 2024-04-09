طريقة تحضير عجينة الليمون لتنظيف المنزل قبل العيد.. «جهزيها في دقائق»

يعد تنظيف المنزل من المهام الأساسية التي تؤرق ربات البيوت خاصةً قبل العيد، وحال وجود أي بقع سواء على السجاد أو في المطبخ ولا تتمكن السيدة من تنظيفها، تضطر إلى اللجوء لاستخدام منظفات كيميائية، ويسبب ذلك قضاء مجهود ووقت يسبب لها التعب والإرهاق، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام للمطبخ والمنزل، لأنها جزء مهم من نظافته، لذا نقدم لكِ طريقة عمل عجينة الليمون لتنظيف المنزل قبل العيد.

خلطة سحرية لتنظيف المنزل

وإليك خلطة سحرية لتنظيف المنزل بسهولة دون أي تعب أو مشقة، حضري عجينة الليمون لتنظيف المنزل قبل العيد في خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية في منزلك، بحسب موقع «architectural digest».

مكونات عجينة الليمون:

قشر ليمون أو برتقال حسب رغبتك

معلقتان ملح

ماء ساخن

كوب من الخل الأبيض

بيكنج صودا «بيكربونات الصوديوم»

- الخطوة الأولى: لعمل عجينة الليمون تنظيف المنزل قبل العيد جمعي قشر الليمون أو البرتقال وضعيها في إناء عميق مع مقدار كافي من الماء، على النار وضيفي الملح واتركيها حتي تغلي.

- الخطوة الثانية: بعد أن تلاحظي أن قشر الليمون أو البرتقال أصبح طري، جهزي الخلاط الكهربائي حتي يبرد الخليط، وأضربيه حتي يصيح قوام العجينة.

- الخطوة الثالثة: انقلي العجينة لطبق عميق وضيفي لها بيكربونات الصوديوم وضعي كمية الخل حتى يصبح القوام مناسب لك.

- الخطوة الرابعة: استخدمي الكمية المناسب لكي، وضعي الباقي منها في الثلاجة لحين الاستخدام.