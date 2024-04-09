بورصة الدواجن اليوم.. تراجع جديد لأسعار الفراخ البيضاء قبل العيد

سجّلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، تراجعًا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، إذ بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم ليتراوح بين 88 إلى 89 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 94 جنيهًا إلى 96 جنيهًا للكيلو، كما يختلف السعر من مكان إلى آخر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

أشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى تراجع سعر الأمهات البيضاء؛ ليسجل نحو 75 جنيها للكيلو، كما تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الاثنين في الأسواق ليتراوح بين 87 إلى 88 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 93 إلى 97 جنيهات للكيلو، وفقاً إلى آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار الدواجن اليوم في الثلاثاء 9 -4-2024، في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك مستقرة، حيث استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء؛ ليسجل سعر الكيلو منها في المتوسط نحو 103 جنيهات، كما استقر متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي، ليسجل نحو 132 جنيها.