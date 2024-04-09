«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية اليوم: أجواء غائمة وأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية في حالة الطقس اليوم وغدا، إذ تظل الأجواء الغائمة نسبيًا مسيطرة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة مع تقدم ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة في حالة الطقس اليوم، على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، إذ نشهد سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة أحيانا وذلك على فترات متقطعة في كلا من «مطروح، العلمين، الضبعة، سيدي عبدالرحمن، سيدي براني، الإسكندرية،، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد»، وتخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

نشاط للرياح

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والسواحل والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وذلك بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة العظمي والصغرى، إذ تأتي بشكل متزامن مع منخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، وهو ما يعمل على تجدد تكون السحب الركامية والرعدية أحيانا على مدار الـ48 ساعة المقبلة.