ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول كعك العيد؟.. أضرار صحية لن تتخيلها

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، الذي يتسابق المواطنون فيه لتناول كعك العيد، الحلوى الأساسية في العيد، إلى جانب البسكويت والغريبة والبيتيفور، لكن البعض لا يعرف أضراره التي تصيب الإنسان بالعديد من المخاطر الصحية، خاصة مرضى السكري والقلب، لذلك يتساءل كثيرون عن ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول كعك العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول كعك العيد؟

الدكتور محمد عبدالوهاب، أخصائي الباطنة والقلب، أجاب لـ«الوطن»، على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول كعك العيد؟، مؤكدًا حدوث أضرارا صحية غير متوقعة، وهي:

- إصابة الشخص بالتهابات بجدار المعدة وغثيان، حال الإفراط في تناول كعك العيد.

- يسبب الإفراط في تناول كعك العيد، في تراكم الدهون في الدم.

- يتم تخزين الكعك في صورة دهون بالكبد والبطن، لاحتوائه على السكريات والدهون.

- يسبب كعك العيد اضطرابات بالجهاز الهضمي.

- يتسبب كعك العيد في ارتفاع سكر الدم لدى مرضى السكر.

أضرار تناول كعك العيد

- كما يسبب الإفراط في تناول كعك العيد، مشاكل في الأسنان واللثة.

- يؤدي الإفراط في تناول كعك العيد إلى الإصابة بالبدانة.

- يؤدي الإفراط في تناول كعك العيد إلى تفاقم السكر.

- يؤدي تناول كعك العيد بكثرة إلى انسداد شرايين القلب، نتيجة ترسيب الدهون على جدرانها.

- سكريات الكعك تتحول إلى دهون يتم تخزينها في الجسم، وتشكل خطرًا على الصحة.

- يؤدي الإفراط في تناول كعك العيد إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

أخصائي الباطنة والقلب، نصح بضرورة عدم الإفراط في تناول كعك العيد، وخاصة مرضى السكري والقلب، لزيادة نسبة السكر به وهو ما يترتب عليه تعرضهم لاضطرابات ومشاكل صحية كبيرة: «فيه نسبة سكر عالية علشان كده مرضى السكر لازم يبتعدوا عنه وكذلك القلب لعدم إصابتهم بنوبات قلبية».

الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، حذّر من الإفراط في تناول كعك العيد، وذلك خلال مداخلة هاتفية سابقة له في برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية dmc، قائلا: «الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة يجب أن يمتنعون عن تناول الكعك، وكذلك مرضى السكر والقلب، وكبار السن يجب أن يقللوا من تناول كعك العيد».

أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، قال إنّ الكمية الصحية التي يجب تناولها من كعك العيد يجب ألا تتعدى 3 كعكات في اليوم: «مينفعش نكتر من تناول الكعك، ولازم مريض السكر يكون حذر ممكن ياخد بسكويت أكتر من الكعك».