13 معلومة عن لجنة القبول بالأمم المتحدة بعد إحالة طلب الاعتراف بفلسطين إليها

أحال مجلس الأمن الدولي، أمس، طلب من جانب فلسطين، للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد بالمؤسسة الدولية.

ووفق لموقع منظمة الأمم المتحدة، فإنّ عضوية المنظمة مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق الأممي، التي ترى المؤسسة الدولية قدرتها على تنفيذ هذه الالتزامات.

وقالت رئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري، سفيرة مالطا لدى منظمة الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر خلال مؤتمر صحفي، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن لجنة متخصصة تابعة للمنظمة ستقوم في أبريل الجاري بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية.

منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في 2012

وكانت منظمة الأمم المتحدة، منحت فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في 29 نوفمبر من العام 2012، بموجب القرار«A/RES/67/19» الذي حصل علبى تأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت، دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، بعد عام من تقديم البعثة الفلسطينية لدى المنظمة للمرة الأولى بطلب الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في 23 سبتمبر 2011.

آلية قبول الأعضاء الجدد في منظمة الأمم المتحدة:

ونرصد آلية قبول الأعضاء الجدد في منظمة الأمم المتحدة:

- تقبل الدول في عضوية منظمة الأمم المتحدة، وفق للموقع الرسمي للمنظمة، بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية «مجلس الأمن الدولي»

- تقدم الدولة طلبًا إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورسالة تتضمن تصريحًا رسميًا بقبولها الالتزامات الواردة في الميثاق.

- يرسل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من جانبه، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء المنظمة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة.

- يقوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فورا بعرض طلب العضوية على أعضاء «مجلس الأمن الدولي».

- ينظر مجلس الأمن الدولي في الطلب.

- يحيل رئيس مجلس الأمن الدولي الطلب إلى لجنة تابعة للمجلس يمثل فيها كل عضو في المجلس.

- تبحث اللجنة التابعة لـ«مجلس الأمن الدولي» أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها.

- يقرر مجلس الأمن الدولي ما إذا كانت الدولة في تقديره دولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق.

حصول أي توصية بقبول الانضمام على أصوات 9 من أعضاء المجلس

- يجب حصول أي توصية بقبول الانضمام على أصوات 9 من أعضاء مجلس الأمن الدولي بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين «الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، فرنسا» ضد الطلب.

- في حال التوصية بالقبول تقدم الطلب إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتنظر فيها مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة.

- ووفق لموقع منظمة الأمم المتحدة، فإن يجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لقبول الدولة الجديدة.

- في حالة إذا لم يوص «مجلس الأمن» بقبول الطلب أو أجل النظر في طلبها عليه تقديم تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لها إعادة الطلب إليه ومعه محضر لمناقشته في الجمعية، للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

- تصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول.