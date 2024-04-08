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دراما المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة

كتب:

محمد عزالدين
05:02 م | الإثنين 08 أبريل 2024
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى في القتل.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى أنه يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة في غزة، مؤكدا أنه لا مسار للسلام بالمنطقة في ظل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

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بقلم محمد عزالدين