مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى في القتل.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى أنه يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة في غزة، مؤكدا أنه لا مسار للسلام بالمنطقة في ظل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.