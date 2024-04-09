قرار مهم من «التموين» بشأن المجمعات الاستهلاكية

أقرت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر 2024، معلنة استمرار فتح المجمعات أمام المواطنين خلال أيام الإجازة.

مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية في عيد الفطر 2024

ووفقا للمواعيد المقررة من وزارة التموين، فإن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها خلال إجازة عيد الفطر 2024 يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً بنفس مواعيدها المعتادة طوال أيام الشهر، لإتاحة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات المجمعات الاستهلاكية تكثيف ضخ السلع لمخازن الجملة السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات، لضمان استمرار توافر السلع واللحوم أمام المواطنين خلال أيام عي الفطر.

صرف السلع التموينية

وأكّدت وزارة التموين إمكانية صرف السلع التموينية من المجمع الاستهلاكي التابع للمنطقة الجغرافية الصادر من بطاقة التموين للأسرة، وتستكمل حاليًا منافذ وزارة التموين صرف السلع التموينية عن شهر أبريل 2024 لجميع الأسر أصحاب البطاقات التموينية.